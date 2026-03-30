×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Maltepe’de ortaokulun istinat duvarı çöktü: Okul tatil edildi

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2026 10:07

Maltepe’de bir ortaokulun istinat duvarı sağanak yağış nedeniyle yola ve yeşil alana doğru çöktü. Olayda ölen ya da olmazken park halindeki bir araç çökme nedeniyle öken istinat duvarının altında kaldı. Olayın yaşandığı saatlerde okulun kapalı olması olası bir faciayı önlerken, ortaokul bugün tatil edildi.

Haberin Devamı

Olay saat 07.00 sıralarında Gülsuyu Mahallesi, Ümit Kaftancıoğlu Caddesi'ndeki Kaşgarlı Mahmut Ortaokulunda meydana geldi. İddiaya göre okulun yaklaşık 40 metre uzunluğunda 7 metre yüksekliğindeki istinat duvarı sağanak yağış nedeniyle yola ve yeşil alana doğru çöktü.

Çökme nedeniyle duvarı yakınında park haline bulunan bir araç çöken duvarın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri caddeyi bariyerlerle trafiğe kapatarak çevrede önlem aldı.

OKUL TATİL EDİLDİ

Olayın erken saatlerde ve okulun kapalı olduğu sırada meydana gelmesi olası bir faciayı önledi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda çökme nedeniyle okulun bugün tatil edildiği öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

BAKMADAN GEÇME!