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Maltepe'de orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

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#Maltepe#Orman Yangını#İtfaiye
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2023 14:47

İstanbul'un Maltepe ilçesinde yer alan Başıbüyük Ormanı'nda yangın çıktı. Alevlerin evlere yaklaştığı görüntülenirken yangına hem karadan hem havadan müdahale sürüyor.

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Yangın, Maltepe Başıbüyük Ormanında saat 14.40 sıralarında meydana geldi. Yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Alevler evlerin olduğu bölgeye yanaştı. Evlerin balkonuna çıkanlar yangını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada " İstanbul İli Maltepe İlçesi Başıbüyük mevkiinde saat 14:32'de Orman Yangını çıkmıştır.

Maltepede orman yangını Çok sayıda ekip sevk edildi

Ekiplerimiz yangına saat 14:35'da havadan ve karadan müdahale etmiştir.

Maltepede orman yangını Çok sayıda ekip sevk edildi

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Yangına, 11 Arazöz, 2 İlk İMA, 2 Dozer, 1 Helikopter ve 70 personel ve itfaiye ekipleri müdahale etmektedir. Yangın nedeni araştırılmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Maltepede orman yangını Çok sayıda ekip sevk edildi


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#Maltepe#Orman Yangını#İtfaiye

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