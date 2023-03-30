Maltepe'de öldürülen baba ve oğlu, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Haberin Devamı

Olay geçen Salı günü 23.00 sıralarında Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hüseyin Dirlik (37) ile Tuğba Demirbaş (36) bir süre önce anlaşmazlık yaşadıkları için ayrıldı. Yaklaşık bir hafta önce Tuğba Demirbaş'ın şikayeti üzerine Hüseyin Dirlik'e uzaklaştırma kararı verildi. Ayrılığı kabul etmeyen Hüseyin Dirlik, Tuğba Demirbaş'ın ailesinin yaşadığı Maltepe Zümrütevler Mahallesi'ndeki eve geldi. Dirlik, eski sevgilisinin babası Ramazan Demirbaş ve kardeşi Hakan Demirbaş ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine eski sevgili Dirlik, üzerinde bulunan silahla, baba ve oğluna kurşun yağdırdı.

Haberin Devamı

Ardından da olay yerinden kaçtı. Yaralanan baba ve oğlu kaldırıldıkları hastane hayatını kaybetti. İstanbul Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri tamamlanan Ramazan ve Hakan Demirbaş'ın cenazeleri Maltepe Zümrütevler Merkez Cami'ne getirildi. Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında baba ve oğlu, Maltepe Başıbüyük Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Öte yandan çalışma başlatan polis ekipleri şüpheli Hüseyin Dirlik'i Kağıthane'de gözaltına aldı. Hüseyin Dirlik tutuklanarak cezaevine gönderildi.