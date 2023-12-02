Maltepe'de motoksikletli saldırganlar taksi durağına kurşun yağdırdı

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Saldırı, dün 18.00 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi, İnönü Caddesi üzerinde bulunan taksi durağında meydana geldi. Motosikletle cadde üzerinde ilerleyen kimliği belirsiz 2 kişi durağa 14 el ateş etti.

O sırada içeride bulunan durak sahibi ve 2 taksi şoförü saldırıdan yara almadan kurtuldu. Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Şüphelilerin motosiklet ile ilerlediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.