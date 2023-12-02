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Maltepe'de motoksikletli saldırganlar taksi durağına kurşun yağdırdı

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#Maltepe#Taksi Durağı#Silahlı Saldırı
Maltepede motoksikletli saldırganlar taksi durağına kurşun yağdırdı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2023 09:45

İstanbul Maltepe'de motosikletli iki kişi bir taksi durağına 14 el ateş etti. Polis, saldırıyı gerçekleştiren saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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Saldırı, dün 18.00 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi, İnönü Caddesi üzerinde bulunan taksi durağında meydana geldi. Motosikletle cadde üzerinde ilerleyen kimliği belirsiz 2 kişi durağa 14 el ateş etti.

O sırada içeride bulunan durak sahibi ve 2 taksi şoförü saldırıdan yara almadan kurtuldu. Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Şüphelilerin motosiklet ile ilerlediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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#Maltepe#Taksi Durağı#Silahlı Saldırı

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