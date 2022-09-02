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Maltepe'de  minibüs şoförlerinin yol verme kavgası

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#Maltepe#Minibüs#Yol Verme Kavgası
Maltepede  minibüs şoförlerinin yol verme kavgası
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2022 10:12

Maltepe'de iki minibüs şoförü arasında yol verme tartışması çıktı. Minibüsten inen bir şoför, diğer minibüsün aynasını yumruk atarak kırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay dün saat 11.00 sıralarında Bağdat Caddesi Kartal istikametinde meydana geldi. İddiaya göre caddedeki iki minibüs şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Minibüsten inen şoför, diğer minibüsün aynasını yumruk atarak kırdı.

Şoförlerin kavgasını çevredeki vatandaşlar tarafından ayrıldı. Öfkeli şoför minibüse binerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavgayı gören çevredeki kişi, "Kaza yaşandı mı bilmiyorum ama burada yumruk yumruğa kavga ettiler. Arabada çocuk vardı. Kadınlar araya girdi. Esnaf da ayırdı" dedi.

 

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#Maltepe#Minibüs#Yol Verme Kavgası

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