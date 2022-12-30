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E5'te minibüs İETT otobüsüne çarptı! 7 kişi yaralandı

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#Kartal#E5#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2022 20:26

Kartal E5’te minibüs İETT otobüsüne çarptı. Bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çarpmanın sonucu 7 yolcu yaralandı.

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Kaza, saat 20.15 sıralarında Kartal’da D-100 karayolunda üzerinde bulunan Esenkent Durağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, durağa yolcu indirmek için yaklaşan 34 HO 3187 plakalı 130 Ş hattındaki S.Ö. idaresindeki İETT otobüsü önünde vatandaşa ait otomobilin aniden durması sonucunda fren yaptı. Arkasında seyir halindeki 34 M 5890 plakalı minibüs şoförü A.Y., hızını alamayarak İETT otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüste ve otobüste bulunan yolcular savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralanan 7 yolcuya müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek çevredeki hastaneye sevk etti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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#Kartal#E5#Kaza

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