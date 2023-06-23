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Maltepe'de midye kabukları ortaya çıkan köprüden karot örneği alındı

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#İstanbul#Maltepe#Köprü
Maltepede midye kabukları ortaya çıkan köprüden karot örneği alındı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2023 10:47

Maltepe Köprüsü'nde dökülen beton parçalarının altında midye kabukları ve çürümüş demirler çıktı. Yüzbinlerce İstanbullunun kullandığı köprüde DHA'nın haberi sonrası İBB ekipleri gece saatlerinde karot örneği aldı. Köprüden alınan karot örneklerinin incelenmesinin ardında köprünün akıbeti belli olacak.

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Maltepe Köprüsü'nün dökülen midyeli betonları ve paslı demirleri gündeme gelmişti. Köprüde İBB gece çalışma yaptı. Yol bakım ve onarım ekipleri tarafından yapı denetim ve güçlendirmeye ilişkin ön çalışma başlatıldı.

Maltepede midye kabukları ortaya çıkan köprüden karot örneği alındı

D-100 karayolunun her iki yönde birer şeridi trafiğe kapatılarak yapılan çalışmada, köprünün taşıyıcılarından beton ve demir numuneleri alındı. Karot yardımıyla alınan beton numuneleri ve demirler incelenmek üzere laboratuvara götürüldü. Çıkan sonuçlar doğrultusunda güçlendirme çalışmaları yapılacağı bildirildi.

Öte yandan, D-100 karayolunda bulunan deprem riski taşıyan köprülerde de güçlendirme çalışmaları yapılacağı öğrenildi.

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Maltepede midye kabukları ortaya çıkan köprüden karot örneği alındı

Maltepede midye kabukları ortaya çıkan köprüden karot örneği alındı

Maltepede midye kabukları ortaya çıkan köprüden karot örneği alındı

 

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#İstanbul#Maltepe#Köprü

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