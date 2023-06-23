Maltepe'de midye kabukları ortaya çıkan köprüden karot örneği alındı

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Maltepe Köprüsü'nün dökülen midyeli betonları ve paslı demirleri gündeme gelmişti. Köprüde İBB gece çalışma yaptı. Yol bakım ve onarım ekipleri tarafından yapı denetim ve güçlendirmeye ilişkin ön çalışma başlatıldı.

D-100 karayolunun her iki yönde birer şeridi trafiğe kapatılarak yapılan çalışmada, köprünün taşıyıcılarından beton ve demir numuneleri alındı. Karot yardımıyla alınan beton numuneleri ve demirler incelenmek üzere laboratuvara götürüldü. Çıkan sonuçlar doğrultusunda güçlendirme çalışmaları yapılacağı bildirildi.

Öte yandan, D-100 karayolunda bulunan deprem riski taşıyan köprülerde de güçlendirme çalışmaları yapılacağı öğrenildi.

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