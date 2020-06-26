Maltepe'de makas atan otomobilin tehlikeli yolculuğu kamerada

Görüntüler önceki gün saat 20.00 sıralarında Maltepe D-100 Karayolu 70 evler Köprüsü ile Gülsuyu Köprüsü arası Kartal istikametinde kaydedildi. Bir otomobil trafikte araçların arasında makas atarak ilerledi. Otomobilin tehlikeli yolculuğu trafikte bulunan diğer araçlardaki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi. Otomobil bir süre sonra gözden kayboldu.