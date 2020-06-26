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Gamze ŞİMŞEK / İstanbul-DHA
Haber Giriş: 26.06.2020 - 10:03,Son Güncelleme:

Maltepe'de makas atan otomobilin tehlikeli yolculuğu kamerada

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Maltepe'de makas atan otomobilin tehlikeli yolculuğu kamerada
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Maltepe D-100 Karayolu'nda makas atarak ilerleyen otomobilin tehlikeli yolculuğu trafikteki diğer araçlarda bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Görüntüler önceki gün saat 20.00 sıralarında Maltepe D-100 Karayolu 70 evler Köprüsü ile Gülsuyu Köprüsü arası Kartal istikametinde kaydedildi. Bir otomobil trafikte araçların arasında makas atarak ilerledi. Otomobilin tehlikeli yolculuğu trafikte bulunan diğer araçlardaki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi. Otomobil bir süre sonra gözden kayboldu.

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