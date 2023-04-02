Maltepe'de mahallelinin kaya tedirginliği

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Maltepe Başıbüyük Mahallesi Merve Sokak üzerindeki yamaçtaki dev kayalar, yakınlarda evleri bulunan mahalle sakinlerini tedirgin ediyor. Vatandaşlar, kayalardan kopan parçaların arabalara ve evlerinin önlerine düştüğünü söyleyerek duruma bir çözüm bulunmasını istediklerini belirtti. Kimi kayalarda ise yarıklar oluştuğu görüldü.

"BİRŞEYLER YAPILMASI GEREKİYOR"

Mahalle sakini Asiye Yüce, " 25- 30 senedir buradayız. Buradan kopuyor bazen yuvarlıyorlar taşları. Çocuklar dışarıda oynayamıyor. Benim evimin önüne düştü kaldırıp atıyoruz yapacak bir şey yok.

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Belediyeye söyledik imza topladık Muhtar Bey'in de haberi var. Belediyenin ilgilenmesi gerekiyor. Bir şeyler yapılması gerekiyor. " dedi. Bir başka mahalle sakini ise, " Yuvarlandığı zaman çocuklar da yuvarlıyor aşağı kadar iniyor " diye konuştu.

"BİRİSİ ÖLDÜKTEN SONRA MI GELİP ALINMASI LAZIM?"

Mahalle sakini Şerafet Karaca ise, "30 senedir buradayız. Bu kayaları gelip alacağız diyorlar. Kimse gelip almıyor. Birisi öldükten sonra mı gelip alınması lazım. Ölmeden olmuyor mu bu işler. Taş yukarıdan geldi vurdu bir arabaya. Depremde ne kadar etkili olur onu bilemeyiz. Tehlikeli sonuçta, alınması lazım. Almaya niyetlendiler sonra vazgeçtiler nedense." dedi.