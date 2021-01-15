Maltepe’de kumarhaneye çevrilen iş yerine baskın

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Maltepe Küçükyalı Mahallesi’nde iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İş yerine önceki gün baskın düzenleyen polis ekipleri, içerde bulunan 19 kişinin kumar oynadığını ve koronavirüs tedbilerini ihlal ettiğini tespit etti. İş yerinde yapılan aramalarda da çok sayıda kumar masaları, para, oyun pulları, iskambil kâğıtları ve kumardan kazanç olarak elde edildiği değerlendirilen 56 bin 810 lira ile 5 bin 500 Dolar ele geçirildi. Baskında yakalanan 19 kişiye 82 bin 500 lira para cezası kesilirken, iş yeri sahibi M.S.E. hakkında da "Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama" ve "kumar oynatma" suçlarından adli işlem uygulandı.