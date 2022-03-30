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Maltepe'de korkunç olay! Otomobili çalmaya çalıştığı iddiasıyla döverek öldürdüler: 8 gözaltı

#Istanbul#Maltepe#Linç
Maltepede korkunç olay Otomobili çalmaya çalıştığı iddiasıyla döverek öldürdüler: 8 gözaltı

Maltepe'de bir otomobili çalmaya çalıştığını iddia ettikleri Çetin Gül (29)'u döverek öldürdükleri iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.

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Maltepe, Zümrütevler mahallesinde 26 Mart saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda park halinde duran Besim K.'ya ait otomobili çalmaya çalıştığı iddia edilen Çetin Gül, alarmın çalması sonucu uyanan araç sahibi ve mahalle sakinleri tarafından kovalanmaya başladı. Kalabalık bir süre kovaladıkları Çetin Gül'ü yakalayarak feci şekilde dövdü. Gül kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Maltepede korkunç olay Otomobili çalmaya çalıştığı iddiasıyla döverek öldürdüler: 8 gözaltı

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüphelinin kovalanıp dövülme anlarının güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendiğini tespit etti. Görüntülerden tespit edilen çalınmaya çalışıldığı iddia edilen otomobilin sahibi Besim K.(49), Ceyda K.(19), Nuriye K.(40), Orhan K.(40), Cüneyt A.(26), Mesut Ç.(44), 17 yaşındaki S.K. ve 15 yaşındaki M.E. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde olayla ilgili sorgulanan 18 yaşından büyük 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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#Istanbul#Maltepe#Linç

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