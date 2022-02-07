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Maltepe'de korkunç olay! İkizlerini odaya kilitleyip eşini vurdu

#Istanbul#Maltepe#Kadına Şiddet
Maltepede korkunç olay İkizlerini odaya kilitleyip eşini vurdu

İstanbul Maltepe’de Özal Toraman, önce ikiz kız çocuklarını evin bir odasına kilitledi ardından eşi Cemile Toraman'ı silahla vurarak yaraladı. Özal Toraman aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

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Olay dün saat 16.00 sıralarında Maltepe’de meydana geldi. Özal ve Cemile Toraman çifti ikiz kız çocuklarıyla 7 katlı bir binanın dördüncü katında yaşıyordu. Tersanede çalışan 38 yaşındaki Özal Toraman, özel bir hastanede ebe olarak görev yapan Azerbaycan uyruklu Cemile Toraman ile tartıştı. Özal Toraman, önce ikiz kız çocuklarını evin bir odasına kilitledi daha sonra eşine silahla ateş etti.

Maltepede korkunç olay İkizlerini odaya kilitleyip eşini vurdu

Cemile Toraman yaralanırken Özal Toraman aynı silahla intihara kalkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çifti ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Haberi duyan yakınları çiftin evine koştu. Polis yaşanan olayla ilgili inceleme başlatırken, ekipler Özal Toraman’ın yakınlarını ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü.

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Maltepede korkunç olay İkizlerini odaya kilitleyip eşini vurdu

Bina sakini Döndü Işık, "Sese çıktık biz zaten. Çıktığımızda kapıyı kırmaya çalıştık. Polisler falan geldi. Yaralı olduğunu gördük. İyi insanlardı, bir tartışmalarını görmedim. Hiçbir gün tartışma yaşamadılar. Bizi de şok ettiler şu anda. İkisi de yaşıyorlardı iyilerdi. İnşallah iyi olurlar ek temennimiz o. İki tane çocukları vardı. Çocukları aldık biz komşuya bıraktık. Onların da ister istemez psikolojileri bozulmuş. Titriyorlardı çocuklar aldığımızda. Ama inşallah iyi olacaklar tek temennimiz o" dedi.

 

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