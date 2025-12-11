×
Gündem Haberleri

Maltepe'de korkunç olay! 70 yaşındaki kargo çalışanı araçta ölü bulundu

Maltepede korkunç olay 70 yaşındaki kargo çalışanı araçta ölü bulundu
İstanbul Maltepe'de kargo çalışanı 70 yaşındaki Nevzat Caner, firmaya ait sevkiyat aracında ölü bulundu.

Olay, saat 09.00 sıralarında Girne Mahallesi Doğuşkent Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; otoparkta park halinde bulunan kargo firmasının aracındaki kişinin hareketsiz olduğunu görenler polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri araçta bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise ölen kişinin kargo firmasında çalışan Nevzat Caner olduğunu belirledi. Savcılık ve polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından Caner'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

'AİLESİNDEN AYRI YAŞIYORMUŞ'

Olayı gören Azmi Kahraman, "Alışveriş yapmak için gelmiştim, yoğun bir kalabalık gördüm. Kargo aracındaki kişi hayatını kaybetmiş. Allah'tan trafikte falan değilmiş. Herhalde bu sabahta işine gidecekmiş, ailesinden ayrı yaşıyormuş. Aracın içeresinde battaniye varmış. Yalnız yaşıyormuş, bir kızı varmış. Onun gelmesini bekliyorlar. Allah ailesine sabır versin" dedi.

