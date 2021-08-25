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Mustafa ESEN İSTANBUL DHA
Haber Giriş: 25.08.2021 - 13:51 | Son Güncelleme:

Maltepe'de korkulu anlar! Bebeğini rehin aldı

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İstanbul Maltepe'de 5 aylık bebeğini rehin alan baba evi ateşe verdi.

Gülsuyu Mahallesi Eski Üsküdar Caddesi'nde bir kişinin evini yaktığı ve bebeğini rehin aldığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderildi. İtfaiye ekipleri dışarıdan müdahale ettiği yangını kontrol altına alarak söndürdü. Şüpheli Baki Ü., polisin çabası sonucu ikna oldu. Bebeği polis ekipleri teslim alırken Baki Ü. elindeki bıçakla kendisine zarar verdi. Yaralı Baki Ü.'nün, karısıyla boşama aşamasında olduğu ve olaydan önce tartıştığı belirtildi. İkna çalışması sırasında bir polis memuru da cam kırıkları nedeniyle hafif yaralandı.

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