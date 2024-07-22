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Maltepe'de kimyasal madde paniği: 4 kişi hastanelik oldu

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#Maltepe#Kimyasal#İstanbul
Maltepede kimyasal madde paniği: 4 kişi hastanelik oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2024 16:11

Maltepe’de kimyasal madde nedeniyle yayılan koku mahallede paniğe neden oldu. Koku nedeniyle zehirlendiği öne sürülen 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Olay, İstanbul’un Maltepe ilçesi Küçükyalı mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sokağa dökülen kimyasal madde nedeniyle çevreye yayılan kötü koku mahallelide paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, UMKE, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, sokak üzerinde şerit çekerek bölgede güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen UMKE ve AFAD ekipleri ise koruyucu tulumlarla inceleme yaptı. Koku nedeniyle zehirlenen 4 vatandaş ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis olaya ilişkin çalışma başlattı.

Maltepede kimyasal madde paniği: 4 kişi hastanelik oldu

"NEFES ALAMADIK"

Kokudan etkilenen vatandaşlardan Döndü İlhan tansiyon hastası olduğunu söyleyerek, “Kokudan dolayı zehirlendim, boğazım etkilendi. Öksürmeye başladık, nefes alamadık. O yüzden ambulansa geldik, oksijen verdiler” dedi. Dürdane Doğan isimli bir vatandaş ise, “Kimyasal sızıntı olduğu söyleniyor ama tam olarak bilmiyoruz. Ben görmedim, görmediğim için bir şey söyleyemem. İçeride çalışıyordum, öğlen saatinde dışarı çıktığımızda ambulans, UMKE vardı. Bölgeye şerit çektiler” diye konuştu.

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Maltepede kimyasal madde paniği: 4 kişi hastanelik oldu

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#Maltepe#Kimyasal#İstanbul

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