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Maltepe'de kavga kanlı bitti! Kiracı, ev sahibine silahla ateş açtı: 2 ölü, 1 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Maltepe#Silahlı Saldırı#Yaralılar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2026 14:32

Maltepe'de kiracı tartıştığı ev sahibi çifte silahla ateş açtı. Saldırıda ev sahibi çift hayatını kaybederken, olay yerinde bulunan avukat ise ağır yaralandı. Şüpheli, özel harekat polisleri tarafından yakalandı.

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Olay, saat 13.10 sıralarında Gülsuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kiracı Mehmet T. (63), tartıştığı ev sahibi çifte silahla ateş açtı. Saldırıda ev sahibi Osman A. (61) ve eşi Nursen A. (61)hayatını kaybederken, olay yerinde bulunan avukat Emir Ali S. (29) ise ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplere direnen şüpheli Mehmet T.'nin binadan etrafa silahla ateş ettiği öğrenildi. Şüpheli, özel harekat polisleri tarafından yakalandı.

Maltepede kavga kanlı bitti Kiracı, ev sahibine silahla ateş açtı: 2 ölü, 1 yaralı
VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olaya ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "10.09.2026 Perşembe günü saat 13.10 sıralarında Maltepe İlçesi Gülsuyu Mahallesi Taşocağı Sokak’ta meydana gelen olayda ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüşmüştür. Kiracı Mehmet T. İsimli şahıs(Tehdit ve Hakaret konularından 3 suç kaydı mevcut ), ev sahibi Osman A., ev sahibinin eşi Nursen A. ve olay yerinde bulunan Avukat Emir Ali S.’yi silahla vurmuştur.

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Maltepede kavga kanlı bitti Kiracı, ev sahibine silahla ateş açtı: 2 ölü, 1 yaralı

Silahlı saldırıda ev sahibi ve karısı olay yerinde hayatını kaybetmiş, Avukat Emir Ali S. ağır yaralanmıştır. Yaralı şahıs, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren Mehmet T., olayın ardından bölgede bulunan emniyet ve 112 sağlık ekiplerine ateş açmaya devam etmiştir. Şüpheli şahıs, bölgede bulunan Özel Harekat ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek sağ olarak göz altına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

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Maltepede kavga kanlı bitti Kiracı, ev sahibine silahla ateş açtı: 2 ölü, 1 yaralı

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#Maltepe#Silahlı Saldırı#Yaralılar

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