Maltepe’de kardeş kavgasında araya giren anneleri yaralandı

Olay, Maltepe Ataman Caddesi Fındıklı Mahallesi’nde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi ile ablası arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte şahıs eline bıçak alarak ablasına saldırmak istedi. Bu sırada araya giren annesi kolundan yaralandı. Saldırgan şahıs ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



GAZETECİLERE TEPKİ GÖSTERDİ



Bıçakla kolundan hafif şekilde yaralanan anne, ambulansa alınarak tedavi edildi. Şüpheli ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis aracına bindirilen şüpheli, kendisini görüntüleyen gazetecilere, küfür ve hakaret ederek tepki gösterdi.



“SABAHA KADAR UYUMADIK”



Kavganın gece saatlerinden beri sürdüğünü söyleyen mahalle sakinlerinden biri, “Uyumadık ki sabaha kadar. Böyle komşuluk olmaz. İnsan bu kadar rahatsız edilmez. Yazık, günahtır” diyerek tepki gösterdi. Taksicilik yapan bir vatandaş ise, “Biz taksiciyiz burada. Gece 1’den beri atışma, bağırma, kavga var. Müşterilerimiz korkudan gelemiyor” diye konuştu.