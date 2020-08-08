MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMaltepe'de kadına tecavüz girişiminde bulunduğu öne sürülen kişi yakalandı
GeriGündem Maltepe'de kadına tecavüz girişiminde bulunduğu öne sürülen kişi yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Buse PEHLİVAN/İSTANBUL(DHA)
Haber Giriş: 08.08.2020 - 12:59,Son Güncelleme:

Maltepe'de kadına tecavüz girişiminde bulunduğu öne sürülen kişi yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Maltepe'de kadına tecavüz girişiminde bulunduğu öne sürülen kişi yakalandı
Abone Olgoogle-news

İstanbul Maltepe'de bir kadına tecavüz girişiminde bulunarak cep telefonunu gasp ettiği öne sürülen kişi yakalandı.

Olay, Bağlarbaşı Mahallesi Sırma Sokak üzerinde 4 Ağustos'ta günü saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Polisin kayıtlarına göre olay şöyle gelişti: Restoranda garson olarak çalışan N.İ.(36) yanına müşteri olarak gelen kişi ile aynı arabaya binerek evinin önüne gitti. Arabadan inen N.İ.'ye şüphelinin sokakta saldırıp tecavüz etmeye çalışarak telefonunu gasp ettiği belirtildi. Boğuşma sırasında N.İ.'nin evine kaçtığı kaydedildi. Olayın ardından N.İ.'nin durumu polise ihbar etmesi üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, N.İ.'nin şikayette bulunduğu Ramazan K.(29)' yı Maltepe'de yakaladı. Şüpheliye birlikte N.İ.'ye ait cep telefonu ele geçirildi. Şubede işlemleri tamamlanan Ramazan K. adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Maltepede kadına tecavüz girişiminde bulunduğu öne sürülen kişi yakalandı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle