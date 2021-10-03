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Maltepe'de isyan ettiren görüntü! Sosyal medyada paylaşılınca gözaltına alındı

#İstanbul#Hayvana Şiddet#Köpeğe Şiddet

İstanbul Maltepe'de emekli radyoloji uzmanı Arslan Adnan G., köpeğine şiddet uyguladı. İsyan ettiren görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Arslan Adnan G. gözaltına alındı. Arslan Adnan G.'nin polisteki ifadesinde "Köpeğe bir anlık sinirle, istem dışı vurdum" dediği öğrenildi.

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Olay, dün meydana geldi. Emekli radyoloji uzmanı Arslan Adnan G., oturduğu binanın bahçesinde baktığı 2 yaşındaki Golden cinsi 'Stay' isimli köpeğinin yanına indi. Agresif tavırlar sergilediği gerekçesi ile kulübesinden çıkardığı köpeğine şiddet uygulayan Arslan Adnan G., çevredeki bina sakinleri tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park ekipleri, emekli radyoloji uzmanını gözaltına alarak Cumhuriyet Polis Merkezi'ne getirildi.

Maltepede isyan ettiren görüntü Sosyal medyada paylaşılınca gözaltına alındı

Arslan Adnan G.'nin polisteki ifadesinde "Köpeğe bir anlık sinirle, istem dışı vurdum" dediği öğrenildi. Öte yandan köpek, geçici olarak Çekmeköy'de bulunan özel bir hayvan oteline yerleştirildi.

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#İstanbul#Hayvana Şiddet#Köpeğe Şiddet