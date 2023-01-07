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Maltepe’de infaz koruma memuru kazada hayatını kaybetti

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#Trafik Kazası#Maltepe#İnfaz Koruma Memuru
Maltepe’de infaz koruma memuru kazada hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2023 08:43

Maltepe'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kazada İnfaz Koruma Memuru olduğu öğrenilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

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Kaza saat 03.00 sıralarında Küçükyalı Mahallesi,Turgut Özal Bulvarı, Kartal istikametinde meydana geldi. İddiaya göre İnfaz Koruma Memuru olduğu öğrenilen Mesut Düzgün’ün kullandığı 58 UC 196 plakalı otomobil viraja hızlı girince kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkan otomobil ardından da aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atmaya başlayan otomobil yaklaşık 100 metre savruldu. Düzgün, ters dönen otomobilin altında kaldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Mesut Düzgün’ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Düzgün’ün cenazesi İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Maltepe’de infaz koruma memuru kazada hayatını kaybetti

GÖRGÜ TANIĞI YAŞANANLARI ANLATTI

Kaza anında olay yerinde olan Mustafa Doğudan, “Kazayı gören Mustafa Doğudan yaşananları, “Ses geldi baktım direği devirmiş, direkt yanına gittim baktın nabzı atmıyordu” diyerek yaşananları anlattı.

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#Trafik Kazası#Maltepe#İnfaz Koruma Memuru

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