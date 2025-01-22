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Maltepe'de imalathane deposunda yangın

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#İstanbul#Maltepe#Yangın
Maltepede imalathane deposunda yangın
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2025 10:30

Maltepe'de polyester havuz imalathanesinin deposunda yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesinin üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

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Yangın, saat 08.00 sıralarında Zümrütevler Mahallesi, Manolyacı Sokak'ta bulunan 2 katlı polyester havuz imalathanesinde meydana geldi. İddiaya göre; imalathanenin depo kısmında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Maltepede imalathane deposunda yangın

Dumanlar ve alevler kısa sürede imalathanenin bir kısmını kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin merkezine ulaşarak yangına merdiven aracıyla müdahale etti.

Maltepede imalathane deposunda yangın

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Ekipler, alevlerin imalathanenin bitişiğinde bulunan binaya sıçramaması için yoğun çapa sarf etti. Polis ekipleri imalathanenin çevresine şerit çekerek çevrede önlem aldı. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. Yangın nedeniyle imalathanenin depo kısmında hasar oluşurken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Maltepede imalathane deposunda yangın

Görgü tanığı Ayhan Aydoğdu, "Polyester havuz malzemesi yapıyorlar. Yanıcı ve kimyasal maddeler var. İtfaiye ekipleri geldi. Söndürme çalışmaları yapıyor. Komşular dışarıya çıktı. Bizde görüp geldik. Alt tarafta bodrum var. Orada çıkmış yangın" dedi.

Maltepede imalathane deposunda yangın

Maltepede imalathane deposunda yangın

 

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#İstanbul#Maltepe#Yangın

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