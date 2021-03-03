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Gündem
Ali Kerem BENGİ / DHA
Haber Giriş: 03.03.2021 - 12:34 | Son Güncelleme:

Maltepe'de iğrenç olay! Apartman girişinde küçük kıza taciz iddiası 

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Maltepe'de iğrenç olay! Apartman girişinde küçük kıza taciz iddiası 

İstanbul'un Maltepe ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İddiaya göre 13 yaşındaki kız çocuğu, arkasından binaya giren kişinin tacizine uğradı. Saldırganın küçük kıza evinin girişinde bir madde koklatmaya çalıştığı ileri sürüldü.

Maltepe'de okuldan eve dönen 13 yaşındaki kız çocuğunun, arkasından binaya giren kişinin tacizine uğradığı öne sürüldü. Küçük kızın çığlıkları üzerine apartman sakinlerini karşısında gören saldırgan hızla kaçtı. Polisin, saldırganı yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

Olay, Altayçeşme Mahallesinde önceki gün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, okuldan dönen 13 yaşındaki öğrenci, evine gireceği sırada arkasından takip eden bir kişi taciz etmeye çalıştı. Saldırgan, öğrenciye evinin girişinde bir madde koklatmaya çalışınca kız öğrenci ile saldırganın arasında bir süre arbede yaşandı. Kız çocuğunun çığlıklarını duyan apartman sakinleri dışarı çıkarak duruma müdahale edince saldırgan olay yerinden kaçtı.  İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Ekipler görgü tanıkların ifadeleri alınması için polis merkezine götürdü. 

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Kız çocuğunun ifadesi Üsküdar Çocuk Şube Müdürlüğü'nde pedagog tarafından alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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