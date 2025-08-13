×
Maltepe'de havai fişek atarak yangın çıkardı... Dehşet anını anlattı! İfadesi pes dedirtti

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2025 17:38

Maltepe’de dün havai fişek atarak otluk alanda yangın çıkmasına sebep olan H.G. isimli şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.G.'nin savcılıkta verdiği ifadesini ise 'Pes' dedirtti.

Başıbüyük Mahallesi Dağlar Sokak'ta bulunan otluk alanda dün yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesinin ardından yangının havai fişek atılması sebebiyle başladığını belirleyen polis ekipleri, yaptıkları araştırmada H.G. isimli şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli H.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

‘HAVAİ FİŞEK MERAKIM VAR’

H.G.'nin savcılıkta verdiği ifadesinde, "Alkollü olduğum için havai fişek aldım ve yaktım. Fişekler kontrolsüz şekilde tarlaya gitti. Yangın çıkmasına neden oldu. Söndürmeye çalıştım ama başarılı olamadım. Korkup uzaklaştım. Bu konuyu yapma amacım havai fişek merakımdan dolayıdır. Yangın çıkarmak gibi kötü bir amacım yoktu, pişmanım" dediği öğrenildi.

