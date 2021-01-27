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Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 27.01.2021 - 13:23 | Son Güncelleme:

Maltepe'de göle dönen yollarda sürücülerin zor anları

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Maltepe'de göle dönen yollarda sürücülerin zor anları
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MALTEPE'de yağmur nedeniyle yollar göle döndü. Oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren bazı bölgelerde yağmur ve kar etkili olmaya başladı. Maltepe Büyükbakkalköy Yolu Caddesi yağmur nedeniyle göle döndü. Sürücüler su içinde ilerlemekte güçlük yaşadı. Su birikintileri nedeniyle trafikte zaman zaman yoğunluk yaşandı. Bir motosikletlinin göle dönen yolda ilerlemekte güçlük çektiği anlar kameraya yansıdı.

Maltepede göle dönen yollarda sürücülerin zor anları

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