Maltepe'de göle dönen yollarda sürücülerin zor anları

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren bazı bölgelerde yağmur ve kar etkili olmaya başladı. Maltepe Büyükbakkalköy Yolu Caddesi yağmur nedeniyle göle döndü. Sürücüler su içinde ilerlemekte güçlük yaşadı. Su birikintileri nedeniyle trafikte zaman zaman yoğunluk yaşandı. Bir motosikletlinin göle dönen yolda ilerlemekte güçlük çektiği anlar kameraya yansıdı.