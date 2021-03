Maltepe'de faciadan dönüldü! İşçilerin kaldığı konteyner alev aldı

Yangın saat 23.00 sıralarında Yalı Mahallesi Eğitimciler Çıkmaz Sokak'ta bulunan ve atık kağıtların toplandığı bir geri dönüşüm deposunda çıktı. İşçilerin kaldığı konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede bütün konteyneri sardı. Yangın çıktığı sırada işçilerin ayakta olması olası bir ölüm ya da yaralanmayı önledi.

ALEV ALEV YANDI

Yangını fark edip dışarı çıkan işçiler derhal itfaiyeye haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, işçilerin kaldığı konteynırda çıkan yangını atık kağıtların toplandığı depo alanına sıçramadan kontrol altına aldı. Konteynerin alev alev yandığı ve işçilerin kovalarla yangını söndürme çabaları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

"PARAMIZ, HER ŞEYİMİZ YANDI"

Yangın çıkan atık kağıt deposunda çalışan Aras Ünal, “Soba devrilmiş, her şey yanmış. Koşarak geldim baktım her şey yanıyor. Paramız, her şeyimiz yandı. Arkadaşlarımız vardı içeride, herkes dışarı çıktı" şeklinde konuştu.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken büyük çapta hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.

