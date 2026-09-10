Maltepe'de ev sahibi ile işletmeci kapıştı: Silahlı olayda özel harekât devrede: 2 ölü, 1 yaralı

İstanbul, Maltepe'de ev sahibi ile işletmeci arasında çıkan anlaşmazlıkta silahlı gerginlik yaşandı. Bölgeye sevk edilen özel harekât polisleri müdahalede bulundu. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı.
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Maltepe'de kiracı tartıştığı ev sahibi çifte silahla ateş açtı. Saldırıda ev sahibi çift hayatını kaybederken, olay yerinde bulunan avukat ise ağır yaralandı.
Olay, saat 14.30 sıralarında Gülsuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kiracı M.T., tartıştığı ev sahibi çifte silahla ateş açtı. Saldırıda ev sahibi çift hayatını kaybederken, olay yerinde bulunan avukat E.A.S. ise ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplere direnen şüpheli M.T.'nin binadan etrafa silahla ateş ettiği öğrenildi. Özel harekat polislerinin olay yerindeki müdahalesi müdahalesi sürüyor.