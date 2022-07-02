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Maltepe'de eski milletvekilinin aracına molotoflu saldırı

#Maltepe#Mahmut Dede#Molotoflu Saldırı

Maltepe'de, 23. Dönem AK Parti Milletvekili Mahmut Dede'nin aracına molotofkokteylli saldırı düzenlendi. Dede'nin aracında maddi hasar meydana gelirken, polis olay yerinde inceleme yaptı.

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Olay, saat 03.25 sıralarında Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. 23. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Mahmut Dede'nin, iş yerinin önünde park halinde bulunan aracına molotofkokteyli saldırı düzenlendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Molotof nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerde, aracın arka camının taş yardımıyla kırıldığı ve kırılan yerden içeriye molotofkokteyli atıldığı tespit edildi. Çevrede uzun süre inceleme yapan ekipler, elde edilen delilleri torbalara koyarak muhafaza altına aldı. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Maltepede eski milletvekilinin aracına molotoflu saldırı

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"BU BİR TERÖR EYLEMİNE BENZİYOR"

Mahmut Dede, "Saat 03.25 sıraların da iş yerimize programlı ve molotofkokteyli bir terör saldırısı yapıldı. Hemen akabinde haberimiz oldu. Yangına müdahale edip söndürdüğümüzde arabamızın kullanılamaz hale geldiğini gördük. İtfaiye ve emniyet ekipleri, olay yerine gelerek bütün incelemeleri yaptılar, bütün delilleri topladılar. İnşallah en kısa zamanda yapanlar bulunacaktır. Çünkü bu bir terör eylemine benziyor. Düzenli ve koordineli yapılmış bir terör eylemi" dedi.

Maltepede eski milletvekilinin aracına molotoflu saldırı

Bundan sonra sonucu bekleyeceklerini belirten Dede, "Güvenlik kameralarını izlediğimizde, biz zaten saat 01.30 gibi iş yerinden ayrılmıştık. Olayı yapmadan önce yan binanın merdivenine oturuyorlar. Birisi önceden hazırlanmış poşet içerisindeki taşı arabanın arkasından alıyor, diğeri ise molotofkokteyli şişesindeki ateşi yakıyor ve hızlıca arabaya geliyorlar. Güvenli yerde park halindeki aracımın camını biri taşla kırıyor, arkasından diğeri hızlı şekilde molotofu atıyor ve kaçıyorlar. Görüntüler bunlardan ibaret’’ şeklinde konuştu.

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#Maltepe#Mahmut Dede#Molotoflu Saldırı

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