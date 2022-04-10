Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Maltepe'de dron destekli asayiş denetimi 

#Asayiş Denetimi#Maltepe#Dron
Maltepede dron destekli asayiş denetimi

Maltepe'de gece saatlerinde çok sayıda polis ekibinin katılımı ile asayiş denetimi gerçekleştirildi. Polis helikopterinin havadan destek verdiği denetim sırasında dron yardımı ile yapılan çalışmalarda şüpheli görülen kişiler ve otomobiller tek tek durdurularak arandı.

Haberin Devamı

Maltepe genelinde polis ekipleri tarafından 21.00-23.00 saatleri arasında çok sayıda polisin katılımı ile  Maltepe Huzurlu Sokaklar-5 isimli asayiş denetimi yapıldı. Denetimde toplam 44 ekiple 465 polis görev aldı. Çalışmalar sırasında 7 bin 35 kişi Genel Bilgi Taraması’ndan(GBT) geçirilirken, 184 umuma açık yer denetlendi. Denetim sonunda 1 ruhsatsız tabanca, 3 adet narkotik hap, 2,6 gram narkotik madde, 8 aranan kişi, 80 yoklama kaçağı, 21 firar etmiş kişi tespit edilerek yakalanırken, 8 kişiye çeşitli suçlardan toplam 21 bin 643 lira idari para cezası kesildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Asayiş Denetimi#Maltepe#Dron

BAKMADAN GEÇME!

Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

#Beyaz Ruslar
‘Kara kaş, kara gözle değil... Yürek ve oyunculukla ayakta kalmaya çalışıyorum’

‘Kara kaş, kara gözle değil... Yürek ve oyunculukla ayakta kalmaya çalışıyorum’

#Taner Ölmez
24 dil bilen halı temizleyici Beynini inceleme altına aldılar... Yüzünde oluşan ifadeyi görmek çok hoşuma gitti

24 dil bilen halı temizleyici! Beynini inceleme altına aldılar... 'Yüzünde oluşan ifadeyi görmek çok hoşuma gitti'

#Vaughn Smith

BAKMADAN GEÇME!

Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

#Beyaz Ruslar
‘Kara kaş, kara gözle değil... Yürek ve oyunculukla ayakta kalmaya çalışıyorum’

‘Kara kaş, kara gözle değil... Yürek ve oyunculukla ayakta kalmaya çalışıyorum’

#Taner Ölmez
24 dil bilen halı temizleyici Beynini inceleme altına aldılar... Yüzünde oluşan ifadeyi görmek çok hoşuma gitti

24 dil bilen halı temizleyici! Beynini inceleme altına aldılar... 'Yüzünde oluşan ifadeyi görmek çok hoşuma gitti'

#Vaughn Smith