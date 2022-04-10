Maltepe'de dron destekli asayiş denetimi 

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Maltepe genelinde polis ekipleri tarafından 21.00-23.00 saatleri arasında çok sayıda polisin katılımı ile Maltepe Huzurlu Sokaklar-5 isimli asayiş denetimi yapıldı. Denetimde toplam 44 ekiple 465 polis görev aldı. Çalışmalar sırasında 7 bin 35 kişi Genel Bilgi Taraması’ndan(GBT) geçirilirken, 184 umuma açık yer denetlendi. Denetim sonunda 1 ruhsatsız tabanca, 3 adet narkotik hap, 2,6 gram narkotik madde, 8 aranan kişi, 80 yoklama kaçağı, 21 firar etmiş kişi tespit edilerek yakalanırken, 8 kişiye çeşitli suçlardan toplam 21 bin 643 lira idari para cezası kesildi.