Maltepe'de doğum günü partisi yapılan villaya baskın

Polis ekipleri, Maltepe Başıbüyük Mahallesi'nde bulunan villada parti yapıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, villanın bulunduğu adrese baskın düzenledi. Doğum günü partisine katılan 24 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282.Maddesine istinaden" 75 bin 600 lira para cezası kesildi. Partiye katılan bir kişinin üzerinde ise bir gram uyuşturucu ele geçirildi. Üstünden uyuşturucu çıkan kişi hakkında adli işlem de yapıldı. Partinin düzenlendiği villa mühürlendi.

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