Maltepe'de 'depreme dayanıksız' raporu verilen sitede elektrik ve su kesildi

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Maltepe'de bulunan 247 dairelik Yeşil Belde sitesindeki binalardan karot örnekleri alındı ve sitenin depreme dayanıksız olduğu tespit edildi. Site sakinlerine verilen 120 günlük süre doldu. Geçtiğimiz günlerde elektrik, su ve doğalgazı kesmek için gelen ekipler site sakinleri ile tartışma yaşamış sitenin boşaltılması için 15 gün ek süre verilmişti. Ek sürenin bitmesi ile birlikte ekipleri sitede yaşamaya devam eden aileleri bilgisi olmadan sitenin elektriğini kesti. Elektriğe bağlı su sistemi ve asansörler de kullanıma kapandı. Asansörlerin çalışmaması nedeniyle yaşlı ve hastalar aşağıya inemeyerek karanlıkta kaldı. Site sakinleri yaşanan duruma isyan etti.

"YALAN SÖYLÜYORLAR"

Site sakinlerinden Recep Cantemur "Eşim kanser hastası ve gelip elektrikleri hiç sormadan kestiler. Eşim bu halde. İki kere üst üste aradım 10 dakika sonra elektrikler gelecek dediler ancak 4-5 saat oldu. Yalan söylüyorlar elektrikler falan gelmiyor" diyerek tepki gösterdi.

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"KANSER HASTASIYIM, ELEKTRİKLER DE YOK"

Site sakinlerinden Emine Cantemur, "Terapi alıyorum ben, çarşamba günü gittim. Kanser hastasıyım. Kemoterapi, ondan sonra ışın tedavisi, ondan sonra ameliyat. Midem de yaralı. Bu elektrikler de yok hep karanlıktayız" dedi.

"AMAÇ BİRİLERİNE PEŞKEŞ ÇEKMEK"

Site sakinlerinden Sezai Erzin, "Çürük raporu alındı. Ve değişen yönetim maalesef, bu çürük raporuna itiraz etmedi. Dolayısıyla, bizim binalarımız sağlam olduğu halde çürük raporu almış oldu. Süreç 2013'te alındı. 2021 yılına kadar herhangi bir şey olmadı. Biz bu evlerde oturduk. Zeminimiz de kayalık. On beş günde bir gelip elektriğimizi suyunuzu keseceğiz diyorlar. İstanbul'da bizim binalarımızdan çürük yüzde 80 bina var. Fakat maalesef bütün amaç bizim sitemizi yıkıp, birilerine peşkeş çekmek" diye konuştu.

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"HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADIK"

Site sakinlerinden Haşide Kabak, "Evde 90 yaşında kaç tane yaşlımız var. Su yok, elektrik yok, karanlıkta kaldılar. Gece yürüyemiyorlar, düşecek kalacaklar. Hüngür hüngür ağladım. Yaşlı kadına yemek yapacağım ama yok. Altını bezleyeceğim su yok. Biz bu şekilde nasıl yaşayacağız" şeklinde konuştu.

"KALP PİLİ TAŞIYORUM"

Site sakinlerinden Zekeriya Keskin, "Kalp pili taşıyorum. Nasıl gidip geleceğim çalışmaya. Emekliyim ve nereye başvursam sana ev vermeyiz diyorlar" dedi.

"ÇOCUĞUMUZ VAR, YEMEĞİMİZİ BİLE YAPAMIYORIZ"

Site sakinlerinden Meryem Asıltaş, "Maltepe Belediyesi eşliğinde bizim elektriğimiz kesildi. Binalarımız hidroforla su basıldığı için sular kesildi. Çocuğumuz var, yemeğimizi yapamıyoruz. Hiçbir işimizi yapamıyoruz" diye konuştu.