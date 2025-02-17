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Maltepe'de dehşete düşüren olay! Önce annesini boğmaya çalıştı sonra nefessiz kalınca yardım istedi

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#İstanbul#Psikolojik Sorunlar#Maltepe
Maltepede dehşete düşüren olay Önce annesini boğmaya çalıştı sonra nefessiz kalınca yardım istedi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2025 12:35

İstanbul'un Maltepe ilçesinde psikolojik rahatsızlıkları olduğu iddia edilen B.E. (26), evde tartıştığı annesi M.E.'yi (56) atkıyla boğarak öldürmeye çalıştı. Annesinin nefessiz kalarak bayılmasının ardından komşusunun kapısını çalan B.E., "Annemi boğdum" diyerek yardım istedi. Ambulansla hastaneye kaldırılan anne M.E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, B.E. gözaltına alındı.

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Olay, Bağlarbaşı Mahallesi'nde dün saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İki oğluyla beraber 6 katlı binanın 5'inci katında yaşayan M.E. ile psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen oğlu B.E. arasında tartışma çıktı. B.E. tartışmanın büyümesiyle annesini atkıyla boğarak öldürmeye çalıştı. Nefessiz kalan M.E. bayılarak yere düştü.

Maltepede dehşete düşüren olay Önce annesini boğmaya çalıştı sonra nefessiz kalınca yardım istedi

'ANNEMİ BOĞDUM'

İddiaya göre annesinin öldüğünü düşünen B.E., karşı komşularının kapısını çalarak "Annemi boğdum" diyerek yardım istedi. Binada yaşayanların ihbarı üzerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından M.E.'yi hastaneye kaldırırken polis ekipleri B.E.'yi gözaltına aldı.

Maltepede dehşete düşüren olay Önce annesini boğmaya çalıştı sonra nefessiz kalınca yardım istedi

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'EFENDİ BİR ÇOCUĞA BENZİYORDU'

Olayı anlatan komşu Ayşe Yılmaz, "Sadece polis ekiplerini, ambulansı gördüm. Olay yeri inceleme geldi. Bayanı hastaneye kaldırdılar. Polisler çocukları götürdü. Bana göre burada geziyordu. Bazı ihtiyaçlarım oluyor. Sağ olsun malzeme gönderiyordu. Gidip bana yardımcı oluyordu. Eczaneden alıp, getiriyordu.

Maltepede dehşete düşüren olay Önce annesini boğmaya çalıştı sonra nefessiz kalınca yardım istedi
Efendi bir çocuğa benziyordu. Anneleriyle yaşıyorlardı. Bir kardeşi var. Ben burada polisleri gördüm. Ambulans geldi. Götürdüler çocuğu" dedi. (DHA)
Maltepede dehşete düşüren olay Önce annesini boğmaya çalıştı sonra nefessiz kalınca yardım istedi

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#İstanbul#Psikolojik Sorunlar#Maltepe

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