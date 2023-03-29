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Maltepe’de dehşet! Eski sevgilisinin babasını ve kardeşini öldürdü

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#İstanbul#Maltepe#Cinayet
Maltepe’de dehşet Eski sevgilisinin babasını ve kardeşini öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2023 17:53

İştanbul Maltepe’de 37 yaşındaki Hüseyin Dirlik, eski sevgilisinin babasına ve kardeşine kurşun yağdırdı. Hastaneye kaldırılan baba-oğul yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen Dirlik, saldırının ardından yakalanarak gözaltına alındı.

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Olay, dün saat 23:00 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Hüseyin Dirlik (37) ile Tuğba Demirbaş (36) bir süre önce anlaşmazlık yaşadıkları için ayrıldı. Yaklaşık bir hafta önce ise Tuğba Demirbaş’ın şikayeti üzerine Hüseyin Dirlik’e uzaklaştırma kararı verildi. Dün akşam Hüseyin Dirlik, Tuğba Demirbaş’ın ailesinin Maltepe'de yaşadığı eve geldi. Mutfak kapısından içeri giren Dirlik, eski sevgilisinin babası Ramazan Demirbaş ve kardeşi Hakan Demirbaş ile tartışmaya başladı. Dirlik üzerinde bulunan silahla baba ve oğluna ateş etti. Silah sesleri üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Maltepe’de dehşet Eski sevgilisinin babasını ve kardeşini öldürdü

 

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SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

Baba ve oğlunu vuran Hüseyin Dirlik olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Baba-oğul yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Maltepe’de dehşet Eski sevgilisinin babasını ve kardeşini öldürdü

SEYRANTEPE'DE YAKALANDI

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından Dirlik, Seyrantepe'de yakalanarak gözaltına alındı. Dirlik’in verdiği ifadesinde Tuğba Demirbaş ile aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğunu söylediği öğrenildi.

Bir aile yakını ise, “Aralarında sorunlar varmış. Evde katliam yapmış. Başsağlığı dilemek için geldim. Baba ve oğlunu vurmuş. İkisi de yaşamını yitirdi" dedi.

 

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#İstanbul#Maltepe#Cinayet

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