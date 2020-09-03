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Ali Kerem BENGİ -Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 03.09.2020 - 09:57 | Son Güncelleme:

Maltepe'de dehşet! Arkadaşlarıyla tartıştı, bacağından vuruldu

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Maltepe'de dehşet! Arkadaşlarıyla tartıştı, bacağından vuruldu
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İstanbul Maltepe'de otomobil içerisinde arkadaşlarıyla tartışmaya başlayan Sezer A. tartışmanın büyümesi üzerine araç sürücüsü tarafından bacağından vuruldu. Olayın ardından arkadaşları araçla kaçarken yaralı Sezer A. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 23 Ağustos'ta meydana geldi. İddiaya göre, otomobille  Sezer A.'yı evine bırakmak için yola çıkan arkadaşları Sezer A.'nın evinin yakınına geldikleri sırada araç içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Evinin yakınında araçtan inen Sezen A. aracın ön koltuğunda oturan kişi ile tartışmaya devam etti. Bunun üzerine otomobil sürücüsü araçtan inerek Sezer A.'nın bacağına bir el ateş etti. Bacağından yaralanan Sezen A. can havliyle kaçmaya başladı. Araçtaki diğer 3 kişi ise sürücünün elindeki silahı almak için uzun süre uğraştı. Yaşanan arbedenin ardından araçtaki kişiler otomobille olay yerinden ayrıldı. Yaralı Sezer A. ise çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor. 

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA 

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir beyaz otomobilin sokağa geldiği görülüyor. Otomobilden inen Sezer A. ön koltuktaki kişi ile tartıştığı sırada otomobildeki sürücü araçtan inerek yanına gidiyor. O anda arbede yaşanırken sürücünün elindeki silahla Sezer A. vurduğu görülüyor. Daha sonra otomobildeki kişilerin birbirlerine girdikleri ve kavga anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyor.

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