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Fatma AKSU / İSTANBUL
Haber Giriş: 28.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Maltepe’de çöpleri İBB toplayacak

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
Maltepe’de çöpleri İBB toplayacak
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İstanbul Maltepe Belediyesi’nde çalışan işçilerin greve gitmesinin ardından ilçede biriken çöp yığınlarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından kaldırılacağı açıklandı.

İBB’den yapılan açıklamada, vatandaşların şikayetçi olduğu belirtilerek “Pandemi döneminde temizlik koşullarının taşıdığı hayati önem nedeniyle, bu şikayetlere İBB’nin kayıtsız kalması toplum sağlığı açısından mümkün değildir. Bu sebeple çevre sağlığına zarar veren ve salgın hastalık üreme ve yayma riski taşıyan çöplerin toplanmasına katkı sağlanmaktadır” denildi.

Öte yandan dün ilçede sabah ve öğle saatlerinde olmak üzere iki defa, grevdeki işçilerle çöpleri toplamaya gelen İBB ekipleri arasında tartışma çıktı. Tartışmaları araya giren polis sonlandırdı.

Maltepe’de çöpleri İBB toplayacak

Grevdeki işçiler, biriken çöpleri toplamaya gelen İBB ekiplerini grev kırıcılıkla suçladı.

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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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