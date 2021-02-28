Maltepe’de çöpleri İBB toplayacak

İBB’den yapılan açıklamada, vatandaşların şikayetçi olduğu belirtilerek “Pandemi döneminde temizlik koşullarının taşıdığı hayati önem nedeniyle, bu şikayetlere İBB’nin kayıtsız kalması toplum sağlığı açısından mümkün değildir. Bu sebeple çevre sağlığına zarar veren ve salgın hastalık üreme ve yayma riski taşıyan çöplerin toplanmasına katkı sağlanmaktadır” denildi.

Öte yandan dün ilçede sabah ve öğle saatlerinde olmak üzere iki defa, grevdeki işçilerle çöpleri toplamaya gelen İBB ekipleri arasında tartışma çıktı. Tartışmaları araya giren polis sonlandırdı.

Grevdeki işçiler, biriken çöpleri toplamaya gelen İBB ekiplerini grev kırıcılıkla suçladı.