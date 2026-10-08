Maltepe'de çöken binanın üst 2 katı kaçak çıktı! Kolonlar mı kesildi?

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Olay, bugün saat 05.40 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’ta bulunan 7 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binada henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme meydana geldi.

Olayın ardından ilgili ekipler bölgeye sevk edilirken, yaşanan olayla ilgili adli süreç de başlatıldı.

Çöken 7 katlı binada 1 kişi hayatını kaybetti. Enkazdan 3'ü çocuk 10 kişi kurtarıldı. 3 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Binanın giriş katındaki tekstil atölyesinin boş olduğu öğrenildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın incelenmesi amacıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi. Soruşturma kapsamında 1 Başsavcı Vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.

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MALTEPE BELEDİYE BAŞKANI KÖYMEN: BİNANIN ÜSTTEKİ İKİ KATI KAÇAK

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, "Büyük ihtimalle kolon zayıflığı nedeniyle birkaç katın katlanması ve binanın yan yatması. Kurtarma çalışmaları devam ediyor." dedi.

Köymen bağlandığı NTV canlı yayınında ise şu ifadeleri kullandı:

"Bina sabah saatlerinde 6.30 sularında hem zeminde oturma hem yan yatmayla ilgili ihbar geldi. Olay yerine geldiğimizde binanın bodrum zemin ve 1. katının üzerine oturduğu ve arkaya doğru yattığını gördük.

Belediyede bütün arşivimizi açtırdık, yapının riskli olup olmadığına dair bize gelen bir müracaat olup olmadığına, bununla ilişkili herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığına baktık. Bize gelen herhangi bir şikayet yok.

Mesele tam da binanın iskanda kaç katlı olduğu. 80'li yıllarda yapılmış bir bina ve projesini arşivden çıkarttığımızda gördüğümüz binanın üzerinde kaçak iki katın olduğu. İskanı 5 kat görünüyor, iki kat kaçak. Belediye arşivimizdeki bütün tutanakları kontrol ettik binanın böyle bir durumu var."

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Maltepe'de 3 katı çöken 7 katlı binayla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Nuri Aslan açıklama yaptı. Aslan, "Bina 1987 yılında yapılmış. Bodrum zemin ve üstündeki 2 kat o günün mühendisliğiyle, o günün imar planları gereği doğru bir bina yapılmış fakat sonradan ilave katlar çıkılmış "dedi.

İBB Başkan vekili Nuri Aslan "Çok üzgünüz. Bugün sabah 05.40 sıralarında bir binamızda çökme meydan geldi Cevizli'de. Saat 06.00 itibariyle bütün arama kurtarma ekiplerimiz İstanbul İtfaiyesi AFAD ve diğer tüm kurtarma ekiplerimiz Maltepe Belediyesi'nin arama kurtarma ekipleri hep beraber olaya müdahale ediyor. Enkaz altında 3 yurttaşımız var. Arkadaşlarımız şu an dinleme faaliyetlerini yapıyorlar. Emniyet tedbirleri alınmış durumda. Diğer yurttaşlarımızı hastaneye kaldırıldı. Tedavileri iyi geçecek ve hayata tutunacaklar." dedi.

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Aslan 3 katı çöken 7 katlı binayla ilgili ise, "Binamızda hafif bir kayma var. 3 yurttaşımızı da binadan aldıktan sonra çevrede gerekli olan güvenlik tedbirlerini aldık. Gerekli binaların boşaltılmasını Vali Bey de yerinde inceledi. Gördüğünüz gibi İstanbul bir deprem bölgesi ve çok eski binalar var. Bina 1987 yılında yapılmış. Bodrum zemin ve üstündeki 2 kat o günün mühendisliğiyle, o günün imar planları gereği doğru bir bina yapılmış fakat sonradan ilave katlar çıkılmış " diye konuştu. (Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL, DHA)

KOLONLAR MI KESİLDİ?

Öte yandan canlı yayına bağlanan eski AKUT üyesi Tanyel Yılmaz ise binanın alt katları çöken binanın, 10-12 metreden düştüğünü ve üst katlarının sağlam kalmasının dikkat çekici olduğunu belirtti. Üst katlarda herhangi bir hasar oluşmamasının alt katlarda kolon kesme ihtimalini güçlendirdiğini söyledi. Yılmaz, "Binanın alt kısmındaki iş yerleri yapıldığı zaman içerde kolonlar, kirişleri ayakta bırakmıyor. Para kazanmak için yapılan şeyler hayata mal oluyor" diye konuştu.

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