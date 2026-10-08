Maltepe’de çöken bina! Ekiplerin 7 yaşında kız çocuğunu kurtarma görüntüleri kamerada

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İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bir binada sabah saatlerinde çökme meydana geldi. Sabaha karşı alttaki 3 katı çöken, diğer 4 katı da yan yatan binanın etrafında tamamen yıkılma riskine karşı önlem alındı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üst katlarda mahsur kalanlar tahliye edildi.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Enkaz altında kaldıkları değerlendirilen kişileri çıkarmak için itfaiye ekipleri 56 araç, 175 personel ve K-9 arama kurtarma köpeğiyle, AFAD ekipleri de 5 araç, 25 personel ve 2 K-9 arama kurtarma köpeğiyle çalışmalarına devam ediyor.

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İLK KURTARMA GÖRÜNTÜLERİ

Olay yerine giden ve hemen kurtarma çalışmalarına başlayan ekiplerin ilk kurtarma görüntüleri geldi.

Ekiplerin 7-8 yaşında olduğu tahmin edilen kız çocuğunu kurtardığı ve ilk müdahaleyi yaptığı anlar kameralara yansıdı.

KURTARILMAYI BEKLEDİLER

Bununla beraber binanın çökmesinin ardında bölgeye intikal eden ekiplerin yaptığı kurtarma çalışmalarından farkı görüntülerde kameralara yansıdı.

Genç bir kadının sedye götürülmesi ve bir kişinin balkondan kurtarılmayı beklemesi de anbean kayda geçti.

İSİMLERİ BELLİ OLDU

Olay yerinde bulunan çok sayıda itfaiye, AFAD ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarıyla birlikte göçük altından çıkarılan vatandaşların isimleri şu şekilde açıklandı:

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"Harun Bora Turhan (14), Hilal Meygil (19), Furkan Turhan (43), Zemzeme Bilece (32), Yunus Emre Bilece (11), Emirhan Bilece (10), Betül Bilece (8).

2 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Öte yandan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, çöken binayla ilgili soruşturma başladığını, 2 müfettişin görevlendirildiğini açıkladı. Bakanı Çiftçi şunları söyledi:

"İstanbul Maltepe’de meydana gelen bina çökmesinin ardından, ilgili tüm kurumlarımızın koordinasyonunda arama kurtarma çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle ve aralıksız sürdürüyoruz.

Şu ana kadar enkazdan 5 vatandaşımız sağ olarak çıkarılarak hastanelere sevk edildi, binanın üst katlarında bulunan 10 vatandaşımız güvenli şekilde tahliye edildi.

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Enkaz altında olduğu değerlendirilen 4 vatandaşımızla irtibat sağlandı. Toplam 7 vatandaşımızın enkaz altında olabileceği değerlendiriliyor.

Önceliğimiz, enkaz altında bulunan her bir vatandaşımıza ulaşmak ve onları sağlıkla ailelerine kavuşturmaktır.

Olayın bütün yönleriyle aydınlatılması için görevlendirdiğimiz 2 Mülkiye Müfettişimiz çalışmalara başlamıştır.

Allah, enkaz altında bulunan vatandaşlarımıza bir an önce ulaşmayı ve onları sevdiklerine kavuşturmayı nasip etsin.

Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, Maltepeli hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

çökme yaşanan bina ile ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 1 Başsavcı Vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.