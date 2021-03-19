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Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA
Haber Giriş: 19.03.2021 - 16:25 | Son Güncelleme:

Maltepe'de can pazarı! Saniyelerle yarıştılar

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İstanbul'un Maltepe ilçesinde 5 katlı binada yangın çıktı. Çıkan yagında apartmanın 2. katında mahsur kalan kişi, itfaiyenin kapıyı kırmasıyla kurtarıldı.

Yangın saat 15.00 sıralarında Fındıklı Mahallesi Sarmaşık sokakta bulunan 5 katlı binanın 2. katındaki daireden çıktı.

Daireden yükselen alev ve dumanları görenler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yoğun duman nedeniyle binada yaşayanlar kendilerini dışarı attı. Yangın nedeniyle mahallede panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan dairenin kapısını açmaya çalıştı.

Maltepede can pazarı Saniyelerle yarıştılar
İtfaiye ekipleri dairenin kapısını kırarak içerde mahsur kalan kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen ve baygınlık geçiren Serhan Parlak, sedyeyle ambulansa taşındı. Hastaneye kaldırılan genç, tedavi altına alınırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.
Maltepede can pazarı Saniyelerle yarıştılar

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