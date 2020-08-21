Maltepe'de çakar denetimi

Bu kapsamda Maltepe'de de D-100 karayolunda trafiğin yoğun olduğu noktalarda trafik polislerince denetim yapıldı. Şüpheli araçlar durdurularak usulsüz çakar ya da siren kullanan sürücüler kontrol edildi, usulsüz çakar kullananlar hakkında işlem yapıldı.