MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMaltepe'de çakar denetimi
GeriGündem Maltepe'de çakar denetimi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Murat KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 21.08.2020 - 10:24 | Son Güncelleme:

Maltepe'de çakar denetimi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Maltepe'de çakar denetimi
Abone Olgoogle-news

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde trafikte usulsüz çakar ve siren kullanımını önlemek amacıyla uygulama gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Maltepe'de de D-100 karayolunda trafiğin yoğun olduğu noktalarda trafik polislerince denetim yapıldı. Şüpheli araçlar durdurularak usulsüz çakar ya da siren kullanan sürücüler kontrol edildi, usulsüz çakar kullananlar hakkında işlem yapıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle