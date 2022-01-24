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Maltepe'de buzlanan yolda kayan araç dereye uçtu

#Ä°stanbul#Maltepe#Buzlanma
Maltepede buzlanan yolda kayan araÃ§ dereye uÃ§tu

Ä°stanbul Maltepe'de buzlanan yolda sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n direksiyon hakimiyetini kaybettiÄŸi otomobil, 50 metre kayarak dereye uÃ§tu. Kazada araÃ§ta bulunan baba ve oÄŸul yaralandÄ±.

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Kaza, saat 07.30 sÄ±ralarÄ±nda FÄ±ndÄ±klÄ± Mahallesi, Palmiye Caddesi Ã¼zerinde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re 34 DGG 490 plakalÄ± Faik Okyay yÃ¶netimindeki otomobil, buzlanan yolda sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaÅŸÄ±k 50 metre kayarak Ã‡amaÅŸÄ±rcÄ± Deresi'ne uÃ§tu. Kazada otomobilde bulunan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Faik Okyay ile oÄŸlu Hasan Okyay yaralandÄ±.

Maltepede buzlanan yolda kayan araÃ§ dereye uÃ§tu

Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine itfaiye, saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dereye merdiven uzatarak yaralÄ±larÄ± bulunduÄŸu yerden Ã§Ä±karÄ±p saÄŸlÄ±k ekiplerine teslim etti. YaralÄ± baba ve oÄŸul saÄŸlÄ±k ekipleri tarafÄ±ndan ambulansa alÄ±ndÄ±. Hastaneye kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ±larÄ±n hayati tehlikelerinin olmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Ã–te yandan saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ± yaralÄ±ya mÃ¼dahale etmek yerine, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ almak isteyen basÄ±n mensuplarÄ±nÄ± engellemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Polis kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

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Maltepede buzlanan yolda kayan araÃ§ dereye uÃ§tu

"AÅžAÄžIYA DOÄžRU DEREYE UÃ‡TU"

GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±ÄŸÄ± Selahattin Korkmaz, "SokaÄŸÄ±n baÅŸÄ±ndan kardan dolayÄ± araÃ§ kaydÄ±. AÅŸaÄŸÄ±ya doÄŸru gelerek dereye uÃ§tu. AraÃ§ta iki kiÅŸi vardÄ±. DurumlarÄ± iyiydi. Belinden yaralanmÄ±ÅŸ" dedi.

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