Maltepe'de borç kavgası kan döküldü: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi Sülün Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Onur Şeker (32), bir motosiklet dükkanı sahibi olan H.Y.Y.'den (35) motor kiraladı. Borcu bulunan Şeker'in dükkana gelmesi üzerine Şeker ile H.Y.Y. ve personeli K.G. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın bir anda kavgaya dönüşmesinin ardından Şeker, H.Y.Y. ve K.G.'yi bıçakla yaraladı. Yaralanan H.Y.Y., dükkandan aldığı silahla Onur Şeker'i başından vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şeker'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.