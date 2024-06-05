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Maltepe'de bomba alarmı

Güncelleme Tarihi:

#Maltepe#Bomba Alarmı#Bomba İmha
Maltepede bomba alarmı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2024 00:16

Maltepe'de bomba ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Olayla ilgili çalışma sürüyor.

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Olay, saat 22.00 sularında Fındıklı Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir binada yaşandı. İddiaya göre binanın bodrum katında bir adet patlamamış bomba olduğu düşünülen cismin bulunması üzerine vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olay yeri inceleme ekipleri cismi incelemek üzere götürdü. Olayla ilgili çalışma sürüyor.

Maltepede bomba alarmı

Olayla ilgili konuşan Sefa Yılmaz, "Yolda yürüyordum, polis ekiplerini gördüm. Yaklaştım, sordum bomba olduğunu söylediler. Sonradan açıklama geldi, duyum olarak söylüyorum. Bir adet patlamamış bomba tespit etmişler. Onu alıp olay yeri inceleme ekipleri götürdü." dedi.

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#Maltepe#Bomba Alarmı#Bomba İmha

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