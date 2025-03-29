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Maltepe'de bir işletmeye zarar veren 4 kişi gözaltına alındı

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#Maltepe#İşletme#Gözaltı
Maltepede bir işletmeye zarar veren 4 kişi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2025 21:46

Maltepe'de bir işletmeye ve orada oturanlara, bir grubun sözlü ve fiziki saldırıda bulunmasına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir işletmeye, bir grup tarafından sözlü ve fiziki saldırıda bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, iş yerine ve orada bulunanlara önce sözlü tacizde bulunan grubun, mekanda oturanların cevap vermesi üzerine sandalye fırlatmak suretiyle iş yerine zarar verdiği ifade edildi.

Emniyet ekiplerinin çalışmasıyla saldırıyı gerçekleştiren E.T.S, A.İ, E.D. ve Y.K'nin gözaltına alındığı, konuyla ilgili tahkikatın sürdüğü belirtildi.

Öte yandan, olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

 

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#Maltepe#İşletme#Gözaltı

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