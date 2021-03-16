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Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 16.03.2021 - 17:00 | Son Güncelleme:

Maltepe'de berberde silahlı dehşet

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İstanbul'un Maltepe ilçesinde berbere gelen saldırgan 3 kişiyi silahla vurdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis sevk edildi. Görgü tanığı bir kişi, "Silah sesini duyduk. İçerideydik, oturuyorduk. Dışarı çıktığımızda adam kaçmıştı. 3 kişi bacağından yaralanmıştı. Arabaya bindirdik, götürdüler. Arkadaşlarmış zaten. Ne olduysa vurmuş." dedi.

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  • Maltepede hareketli dakikalar
  • Maltepede hareketli dakikalar
  • Maltepede hareketli dakikalar
  • Maltepede hareketli dakikalar
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Olay saat 15.30 sıralarında Maltepe Gülsuyu Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan berberde meydana geldi. Berbere otomobille gelen ve ismi öğrenilemeyen şüpheli, içeride bulunan Tolga T., Sait Y. ve Muhsin M.'ye ateş etti. Ardından yaya olarak olay yerinden kaçtı. Bacaklarından yaralandıkları belirtilen yaralılar, Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Maltepede berberde silahlı dehşet

Olayı haber alan yaralı yakınları ise saldırganın otomobiline zarar vererek kullanılmaz hale getirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Maltepede berberde silahlı dehşet
Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Saldırganın aracı çekici yardımıyla Yediemin Otoparkına kaldırıldı. Olay yerinde bulunan bir kişi, "Silah sesini duyduk. İçerideydik, oturuyorduk. Dışarı çıktığımızda adam kaçmıştı. 3 kişi bacağından yaralanmıştı. Arabaya bindirdik, götürdüler. Arkadaşlarmış zaten. Ne olduysa vurmuş." dedi.

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