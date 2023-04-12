Maltepe'de başıboş köpekler mahallelinin kabusu oldu: Köpek eşimi ısırdı; ben ve eşim sopayla geziyoruz

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Maltepe Altayçeşme Mahallesinde boş arazide yaşayan çok sayıda köpek mahallede yaşayanların kabusu oldu. Sokakta yürüyen mahalle sakinleri iddiaya göre araçlaırn arasından çıkan köpeklerin saldırısına uğradı. Yaralanan mahalle sakinleri tedavi altına alındı. Belediyeye başvuru yapıldığını ancak herhangi bir çözüm üretilmediğini söyleyen mahalle sakinleri, başıboş köpekler için çözüm bekliyor. Köpeklerin mahalle sakinlerine saldırdığı o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, ekmek almaya giden site görevlisi Cemal Genç, saldırılara karşı sopalı önlem aldı.

“SOPAYLA KENDİMİZİ SAVUNUYORUZ"

Site görevlisi Cemal Genç, “Köpek eşimi ısırdı. Ben ve eşim sopayla geziyoruz. Dün akşam da birini ısırdı. Gezemiyoruz artık buralarda. Sopayla kendimizi savunuyoruz. Bir büyük köpek vardı eşimi ısıran, onu belediyeyle irtibata geçerek aldırdım. Buraya bir önlem alınmasını istiyoruz. Eşimin bacak kısmını ısırdı; 15 gündür evde yatıyor. Yürüyemez halde. Her sabah bu şekilde ekmek almaya gidiyorum. Maalesef korkulu rüyamız. Normalde eşim bakıyordu ama gidemiyor Giderken de mecbur sopa alıyorum yanıma" dedi.

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“BİRÇOK KİŞİYE SALDIRDI; CİDDİ YARALANMALAR OLDU"

Mahalle sakini Kıvanç Yücekan ise, “Çok saldırganlar, grup halinde geziyorlar. Yaklaşık 6-7 köpek var. Biz yolda yürüyemiyoruz. Elimizde sopa olmadan akşam yürüme şansımız olmuyor. Bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Daha önce yetkililere başvuru yapılmış, ancak bir çözüm bulunamadı."dedi. Köpeklerin saldırgan olduğunu söyleyen Yücekan, " Eşimi bacağının arkasından ısırmaya çalıştı. Eşim çantasıyla müdahale ettiğinde kaçtılar. Çok sessizce geliyorlar. Çok sayıda kişi yaralandı. Birçok kişiye saldırdı. Ciddi yaralanmalar da oldu. Çocuklarımızla yürüyemiyoruz. Geçen gün bana da saldırdı. Arabanın üstüne kendimi zor attım. Hayvanlar elbette dostlarımız ancak bunlar grup halinde gezdikleri için farklı davranıyor" diye konuştu.