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Maltepe'de arkadaşına kurşun yağdırdı! Eşi yalvardı ama engel olamadı... Dehşet anları kamerada

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#İstanbul#Maltepe#Polis
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2023 09:19

İstanbul Maltepe’de Yüksel P. (63) ile arkadaşı Can T. (40) arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Taraflardan biri yanında taşıdığı silahla arkadaşına 5 el ateş açtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Can T.'nin eşi, saldırgana olay öncesi engel olmaya çalışırken o anlar kameraya yansıdı.

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Olay, dün gece saatlerinde Maltepe Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Yüksel P. (63) ile arkadaşı Can T. (40) bir mekanda buluşup alkol aldıktan sonra ayrıldı. İlerleyen saatlerde Can T.’nin Yüksel P.’yi telefonla araması üzerine ikili cadde üzerinde yeniden bir araya geldi. İkili arasında alacak verecek nedeniyle çıkan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Yüksel P. yanında taşıdığı silahı çıkartarak arkadaşına yöneltti.

Maltepede arkadaşına kurşun yağdırdı Eşi yalvardı ama engel olamadı... Dehşet anları kamerada

O sırada olay yerine gelen Can T.’nin eşi, saldırgana engel olmaya çalıştı. Genç kadın bir süre şahsı ikna etmeye çalışsa da başarılı olmadı. Yüksel P. tartışma yaşadığı arkadaşına 5 el ateş açtı.

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Maltepede arkadaşına kurşun yağdırdı Eşi yalvardı ama engel olamadı... Dehşet anları kamerada

 

OLAY YERİNDE GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri saldırgan Yüksel Ş.’yi olay yerinde gözaltına alırken olayda ağır yaralanan Can H. ise Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Genç kadının, saldırgana engel olmaya çalıştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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#İstanbul#Maltepe#Polis

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