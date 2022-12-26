Maltepe'de ambulans kazası kamerada

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Kaza, dün akşam saatlerinde D-100 Karayolu, Zümrütevler mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Pendik istikametinde emniyet şeridinde ilerleyen Barış Tepe yönetimindeki ambulans, sağa dönüş yapmak isteyen Kevser Gülpınar yönetimindeki 34 DDE 740 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle ambulans yoldan çıkarak, yol kenarındaki bir direğe çarparak durdu. Kazada ambulansta bulunan bir sağlıkçı ile otomobil sürücüsü Kevser Gülpınar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların tedavi altına alındığı, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Pendik istikametinde kısa süreliğine trafik yoğunluğu oluştu.

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Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Öte yandan Kaza anı aynı istikamete ilerleyen bir sürücünün araç içi kamerasına yansıdı.