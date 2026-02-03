×
Maltepe'de akran zorbalığı! Darbedip o anları sosyal medyada paylaştılar... 6 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2026 11:07

İstanbul Maltepe'de 6 genç, 17 yaşındaki E.G.'yi darbedip aşağılayarak o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından şüpheliler gözaltına alındı.

Olay, Maltepe Esenkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre M.P. (20) ile B.D. (17), A.T.K. (17), U.E. (16), B.U. (16) ve Y.Y. (15), 17 yaşındaki E.G.'yi darbederek hakaret etti. Şüpheliler, yaşananları kayda alıp sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, şüpheliler hakkında 'kasten yaralama', 'hakaret', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'tehdit' suçlarından gözaltı kararı verildiği belirtildi. 6 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

