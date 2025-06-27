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Faciadan dönüldü! Maltepe'de 9 katlı binada balkon çöktü

Güncelleme Tarihi:

#Maltepe#Balkon Çökmesi#Olay Yeri
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2025 10:24

Maltepe'de sabah saatlerinde 9 katlı binanın 8'inci katındaki balkon çöktü.

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Olay, saat 07:00 sıralarında Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi Alaçam Sokak'ta meydana geldi. 9 katlı binanın 8'inci katındaki balkon henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde çöktü.

Faciadan dönüldü Maltepede 9 katlı binada balkon çöktü

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler çöken balkonda inceleme yaptı. Çökme sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken binanın tahliye edilip edilmeyeceği belediye ekiplerinin kontrollerinden sonra belirlenecek.

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#Maltepe#Balkon Çökmesi#Olay Yeri

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