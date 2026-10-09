Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katı çöktü | 5 kişi hayatını kaybetti: Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor! Valilikten açıklama

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Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’ta 7 katlı binanın alttaki 3 katı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Üst katlarda bulunanlar, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Enkazda yapılan çalışmalarda 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 3’ü çocuk 10 kişi yaralı olarak çıkarıldı.

3 KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİ ENKAZDAN ÇIKARILDI

Ekiplerin çalışmaları sonucu enkaz altında kalan 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Olayda toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Cenazeler, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Çöken binanın enkazından 3 kişinin daha çıkarılmasının ardından başka kimsenin olma ihtimaline karşı bir süre kontrollü arama çalışması yapıldı. Aramalar sona erdikten sonra enkaz kaldırma çalışmalarına geçildi. Öte yandan, iş makineleri yardımıyla ekipler, incelemek üzere binanın her katındaki kolonlardan parçalar aldı.

Valilikten konuyla ilgili son yapılan açıklamada, "Maltepe İlçesi Cevizli Mahallesi’ndeki göçük alanında devam eden arama kurtarma çalışmaları, son vatandaşımızın cansız bedenine saat 06.15’te ulaşılmasının ardından sona ermiştir.

Olayda; Gülce Dora Turhan (5), Ahmet Muhammed İnan (22), Mesut Bilece (40), Hüseyin Özkurt (66), Zeynep İnan (20) İsimli vatandaşlarımız hayatlarını kaybetmiştir. Enkaz alanında enkaz kaldırma çalışmaları devam etmektedir. Olayın yaşandığı ilk andan bu yana yapılan arama ve kurtarma çalışmalarında; şu ana kadar enkaz altından toplam 14 kişi çıkarılmıştır. 4 kişi olay yerinde, 1 kişi ise kaldırıldığı hastanede olmak üzere toplam 5 kişi hayatını kaybetmiştir.

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Ahmet Muhammed İnan, Mesut Bilece, Zeynep İnan…

Çevrede bulunan 12 numaralı bina (5 mesken, 1 iş yeri, 13 vatandaş), 25 numaralı bina (5 mesken, 1 iş yeri, 12 vatandaş) ve 27 numaralı bina (10 mesken, 4 iş yeri, 30 vatandaş) tedbir amacıyla tahliye edilmiştir. Böylece toplam 3 bina ve 55 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Afet Barınma Grubu tarafından barınma ihtiyacı bulunan 44 vatandaşlarımızı otellere yerleştirmiştir. Afet Psikososyal Destek Grubu tarafından otele yerleştirilen ve hastanede tedavi gören afetzedelere psikososyal destek sağlanmaktadır. Afet Beslenme Grubu tarafından Mobil İkram Aracı, Müdahale Aracı ve Lojistik Aracı ile alanda bulunan görevli personel ve vatandaşlarımıza beslenme hizmeti verilmektedir. Arama ve kurtarma faaliyetleri; İtfaiye, AFAD İstanbul, AFAD Tekirdağ, AFAD Bursa, AFAD Sakarya, 112 Acil Sağlık, Emniyet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kızılay, Karayolları, İBB/AKOM, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Maltepe Belediyesi ekiplerinin iştirakiyle yapılmıştır. Çalışmalara toplam 774 personel, 2 dron, 237 araç ve 10 K9 katılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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Öte yandan binanın yıkılmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında binanın mimarı H.B. ve şantiye şefi gözaltına alındı.