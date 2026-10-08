Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katı böyle çöktü

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Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katında çökme meydana geldi. Çökme sonrası 5 kişi sağ olarak çıkarılırken, göçük altında kaldığı değerlendirilen kişilerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Olay, saat 05.40 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 7 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın 3 katında henüz bilinmeyen nedenle çökme yaşandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

3 KATI BÖYLE ÇÖKTÜ

Maltepe’de 7 katlı bir binanın 3 katında çökme meydana geldi. Çökme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.