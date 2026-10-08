×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katı böyle çöktü

Güncelleme Tarihi:

#Maltepe#Bina#Çökme Anı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2026 09:07

Maltepe’de 7 katlı bir binanın 3 katında çökme meydana geldi. Olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 7 katlı binanın çökme anının görüntüleri ortaya çıktı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katında çökme meydana geldi. Çökme sonrası 5 kişi sağ olarak çıkarılırken, göçük altında kaldığı değerlendirilen kişilerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Olay, saat 05.40 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 7 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın 3 katında henüz bilinmeyen nedenle çökme yaşandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gözden KaçmasınMaltepede 7 katlı binada çökme: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor Maltepe'de 7 katlı binada çökme: Arama kurtarma çalışmaları sürüyorHaberi görüntüle

3 KATI BÖYLE ÇÖKTÜ

Maltepe’de 7 katlı bir binanın 3 katında çökme meydana geldi. Çökme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Maltepede 7 katlı binanın 3 katı böyle çöktü

Haberle ilgili daha fazlası:
#Maltepe#Bina#Çökme Anı

BAKMADAN GEÇME!